蔡英文桃園接連2行程視察拉抬選情？鄭文燦和鄭運鵬說，用政績爭取選民投票意願和支持。(呂筱蟬攝)

蔡英文總統今天赴桃園龍潭連續參加龍潭公園立體停車場、台灣客家茶文化館視察行程，被解讀又是來桃園幫民進黨拉抬市長選情，對此，桃園市長鄭文燦說，桃園的選舉非常重要，特別桃園是六都裡發展的亮點城市，這8年桃園有很大的改變跟進步，正在提高所有選民出席投票的意願。

鄭文燦說，民進黨最重要的凝聚度跟支持度，相信鄭運鵬最後一定會贏得選戰的勝利，現在很多不同的助選方式，包含蔡總統來看前瞻計畫的停車場、來看客家茶葉故事園區，她也深刻看到了桃園在浪漫台3線計畫對客庄真的是一個文化上的提升。

蔡英文總統在視察台灣茶文化館致詞時，也特別提到民進黨桃園市長候選人鄭運鵬也在前瞻計畫幫很多忙，對此鄭運鵬說，前瞻基礎建設計畫是蔡總統上任後，從2017年開始全力推動的計畫，當時朝野有很大歧見，但是以結果來看，大家會發現前瞻基礎建設計畫裡面包含軌道布建、浪漫台3線，把桃園建置成客家第一庄的貢獻有很大的幫助。

他說，蔡總統到龍潭看茶文化館，以及在新屋永安漁港的海螺文化館，還有平鎮的乙未保台紀念公園，都是在前瞻基礎建設計畫跟浪漫台3線的計畫一起推動，所以總統也好、院長也好，林佳龍部長今天早上的合體拜票也好，每一步都表示民進黨過去幾年對區域治理、對於桃園、對於客家文化建設、交通上一起合作的成績，所以希望用政績來向桃園市民朋友爭取支持。