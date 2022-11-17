民進黨台北市議員王世堅與無黨籍台北市長候選人黃珊珊交情甚好，曾說「欠黃珊珊一次」，外界解讀他表面支持黨籍市長候選人陳時中，但選票保留給黃珊珊。王世堅17日澄清，他絕對沒說「支持陳時中、票投黃珊珊」，強調市長會投給12號（陳時中），還打趣表示「我汗是為陳時中流的，但不小心掉2滴淚，是為黃珊珊流的。」

王世堅受訪指出，除非人格分裂、心理有問題，否則沒人會講出「支持陳時中、票投黃珊珊」的話，他所有親戚、朋友及支持者，在組織動員宣傳上，全都在替陳時中拉票，且自己身為民進黨公職，理當為黨內提名的候選人拉票，這點無庸置疑，每次陳時中掃街拜票，除非他沒收到訊息，否則一定會趕到現場。

王世堅澄清，他專訪時有提到「欠黃珊珊一次」，主因是自己7年前提案要市府將台北大巨蛋解約接管，要對抗惡勢力遠雄財團，當時黃珊珊第一個響應他，協助連署、一讀、二讀會，使他深刻了解到，黃珊珊是個正直、清廉、勇敢、強韌及堅毅的人，非常有資格參選市長，但黨內有提名好的人選，還是要支持。

媒體追問，王世堅屢稱「欠黃珊珊一次」，是否會用這次的選舉還人情？他曖昧表示，「靈魂不受黨紀管，鼓勵所有支持者、親朋好友都支持陳時中，票投陳時中，就是那麼清楚」，但當他講出這句話時，就是虧欠黃珊珊，因為他知道黃珊珊參選市長是黃珊珊的理想職志。

他隨後補充，既然靈魂不受法律管，當然就不受黨紀管，因為法律和黨紀是約束行為，但民主自由社會鼓勵多元思考。

談及最終是否會投給陳時中，王世堅說，他這一票不算什麼，還有千千萬萬票，但市長當然會蓋12號（陳時中），「我議員6號，6乘以2就是12！」，至於會不會支持8號（黃珊珊），他還笑說「我不曉得8號是誰」。最後指著身上的汗，表示「我汗是為陳時中流的，但不小心掉了2滴淚，淚是為黃珊珊流的。」

而國民黨台北市長候選人蔣萬安上午打趣表示，如果王世堅在陳時中、黃珊珊之間左右為難，也可以考慮投他。王世堅則笑說，希望蔣家人士不要再折磨他，蔣家前兩代已折磨他的家族，「殺我外祖父、關我父親」，已經夠了，不要再折磨他。