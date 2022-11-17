美系外資針對大聯大(3702)出具最新研究報告，有鑑於第四季持續處於庫存修正，加上全球升息環境的影響，故重申大聯大「減碼」評等，將目標價由45元下修至40元。

美系外資表示，大聯大預估市場將繼續受到高通膨和宏觀經濟逆風影響，消費電子產品的疲軟將持續到第四季度，這將對相關半成品產生負面影響，只是，大聯大也預估庫存水平的高峰值將在今年下半年，庫存消化將在明年上半年結束。大聯大也預估，明年智能手機業績將持平，5G滲透率達到63%。大聯大2023年營運成長動能來自於數據中心、EV(電動車)和網路等。整體來說，基於庫存將持續修正到年底，且升息恐成為負擔，故重申大聯大「減碼」評等，但將目標價由45元下修至40元。

展望第四季，若以新台幣32元兌1美元匯率假設，大聯大預估單季營收落在1750億～1850億元、季減少約3~8%，毛利率介於3.7%～3.9%，營業利益率則在1.7%～1.9%，稅後淨利為13.12億～17.46億元，每股純益為0.78～1.04元。