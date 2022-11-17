德國工程技術集團西門子(Siemens)周四公布其工業部門業務上季獲利優於預期表現，集團整體淨利倍增，並稱工廠硬體和軟體需求持續維持強勁。

西門子在聲明中說，儘管由於俄烏戰爭帶來能源短缺、連同高通膨和新冠疫情相關因素，影響到總體經濟環境持續的複雜性，該集團仍在許多的市場取得成長。

該集團認為，目前已避開了供應鏈瓶頸造成的中斷，短缺情形已經出現和緩跡象。

西門子為火車製造商，並供應工業用的軟硬體設備等，該集團對未來有信心，預計截至2023年9月的2023財年，營收將成長6%至9%。

執行長Roland Busch說：「市場對於我們硬體和軟體產品的強勁需求依舊持續，包括數位業務的營收成長也高於預期」。

西門子的主要競爭對手包括瑞士的ABB，法國的施耐德電機(Schneider Electric)，這些公司的產品被用於工廠自動化，管理建築物，和發展交通網絡，因此其業績表現常被視為是經濟的晴雨表。

西門子在第四財季(7~~9月)的三個月裡，工業部門的獲利年增38%，達到31.6億歐元，超過分析師的共識預測27.9億歐元。

集團上季整體銷售增加18%，為205.7億歐元，表現高於191.3億歐元的預期。同期訂單來到218.2億歐元，表現也優於預期。

此外，西門子物流的包裹處理業務獲得11億歐元的稅前獲利。集團的歸屬股東淨利達到27.0億歐元，較去年同期增加1倍。