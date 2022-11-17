小震1歲時還不會叫「爸爸、媽媽」，全身肌肉張力高，無法自己走路，需仰賴輪椅或推車輔具才能移動，於是轉介至復健科門診檢查，醫生評估診斷為發展遲緩，立刻安排早療課程、職能治療，幫助小震健康發展。

小震的媽媽用心地帶著小震去醫院復健，2歲半時到伊甸鳳山早療中心日托班，一開始小震離開媽媽身邊不習慣，經常哭鬧一整天，透過多元早療課程增加幼童的生活經驗，現在小震已能完全融入日托班的課程，最擅長跟大家kiss bye，是班上的開心果。

如今小震已經5歲8個月，喜歡與人互動、擁抱，也會回應大人指令，媽媽很高興小震能夠進鳳療，不僅減輕照顧壓力，也讓小震進步成長。

國際扶輪3510地區高雄木棉扶輪社社長劉靜玲表示，每年捐贈早療服務經費，每年她都看到孩子的努力、勇敢與堅強，讓她非常感動，盼望能幫助更多慢飛天使自信成長，今日扶輪社友更捐贈15萬元善款，期盼提供資源促進兒童早期發展，降低障礙程度，以減輕家庭及社會成本的負擔。

伊甸鳳山早療中心主任王政傑表示，發展遲緩兒盛行率約6~8％，疫情下許多弱勢家庭錯過黃金治療期，伊甸基金會在1996年成立鳳山早療服務中心，1998年成立旗山早療中心，後續更在林園、旗津、仁武、六龜、甲仙設置早療據點，讓家長能帶孩子就近接受早療。

王政傑說，慢飛天使成長是一場接力賽，邀請民眾透過捐款支持伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，不要讓孩子因為資源的落後，喪失健康成長的機會。

20位高雄木棉扶輪社友、慢飛天使及家長一起發揮巧思，協助幼童完成感恩獎牌，一反平日由大人頒獎給小朋友，這次由小朋友頒獎給大朋友，慢飛天使將獎牌頒發給平日載送自己的司機、廚師、清潔阿姨、職能治療師、行政人員及扶輪社阿姨共計12人，頒獎過程孩子獻上擁抱，令人感動。