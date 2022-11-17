台灣創價學會為呼籲社會各界共同關注地球永續發展，舉辦巡迴全台的「創價SDGs × 希望與行動的種子展」，21日至25日連續5天在明新科大右任紀念圖書館展出，期望透過多元、具互動性的內容，引發更多民眾關注環境與永續發展議題。

主辦的明新科大學務處表示，該展除介紹聯合國所推動的「永續發展目標」（SDGs）外，更介紹「國際創價學會」與「國際地球憲章」共同策劃的「希望與行動的種子展」，期盼透過展覽引發民眾共鳴，將SDGs理念落實生活中，為下一代建構永續美好的未來。

展覽分為「入口區」、「主題區」、「互動區」、「成果區」等4大區塊。「入口區」介紹展覽緣起與理念、SDGs的意義。「主題區」呈現國內外8位行動家的故事，呼籲民眾為改變周遭環境展開行動。

「互動區」透過寓教於樂的活動，將SDGs落實於自身生活。「成果區」也展出明新科大師生實踐SDGs的成果，如老師在課程導入SDGs，帶領同學進入社區，彩繪牆面改造社區風貌、建立社區藥草植物資料庫、小農在地創生、淨山淨灘掃街力行環保等活動，以及關懷長者、幼兒健康等志工服務內容。

明新科大打造永續校園，去年獲教育部「生命教育特色學校」表揚，也獲2021第一屆「TSAA 台灣永續獎」，分別在「SDG12責任消費與生產指標」、「SDG11永續城市指標」兩項目獲得金牌與銅牌。

此外，也結合教學資源，以USR計畫呼應新竹縣政府永續城市目標，推動綠能產業知識，將綠能、環保、智慧AI等科技，帶入社區生活應用，做為地方永續前進的助力。