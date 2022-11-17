大陸國務院聯防聯控機制新聞發布會17日召開，國家疾控局副局長、中國工程院院士沈洪兵說，11日進一步優化防控工作、《20條措施》頒布以後，從大陸國家衛生健康委官方網站落實疫情防控「九不准」公共留言板資訊數據上看，民眾投訴量明顯下降，由11日的3306條下降到16日的2014條，投訴量降幅達39％。

大陸央視報導，在此前發布會上通報了「層層加碼」的一些地方之後，各地迅速糾正了防疫不當的措施。在《二十條優化措施》發布之後，群眾反映的問題減少、各地成立整治「層層加碼」工作專班後，對民眾反映問題的整改和解決情況顯著。

沈洪兵表示，11日進一步優化《防控工作二十條措施》頒布以後，從衛健委官方網站「落實疫情防控九不准公眾留言板」資訊數據上看，群眾投訴量明顯下降，由11日的3306條已經下降到16日的2014條，投訴量降幅達到39％。

沈洪兵說，對近日民眾反映的問題進行梳理，主要集中在三個方面：一是對來自低風險地區人員採取強制勸返、隔離等限制措施，占25％；二是隨意將限制出行範圍由高風險地區擴大到其他地區，占23％；三是隨意擴大採取隔離、管控措施的風險人員範圍，占18％。這是民眾反映的主要問題。

目前，各地整治「層層加碼」問題專班發揮主導作用，指導各方面進一步提升疫情防控的科學性、精準性，及時糾正違反「九不准」等凸出問題，及時糾正庸政懶政，不作為、亂作為行為，及時糾正「一封了之」「擴大賦碼」等簡單粗暴做法，有效維護了國家政策的權威性和嚴肅性，有效維護了人民群眾的正常生產生活秩序，最大限度地減少疫情對經濟社會發展的影響。截至17日12時，整治「層層加碼」問題專班已累計轉各地群眾投訴問題線索13萬條，辦結率為99％，應該說成效是非常顯著的。