金管會拚信託2.0，要讓信託成為金融業獲利引擎！信託公會秘書長呂蕙容17日於「信託平臺及信託商品之創新」學術研討會中指出，在信託公會的宣導及信託業積極創新發展下，已可看到信託業推出同一信託契約可收受不同種類資產及具備多元功能的服務型態，也推出訴求以滿足人生各階段需求的信託規劃及以家庭成員整體需求規劃的整合性信託，創新且差異化的服務，才能讓信託平台服務成為金融業的核心獲利引擎。

中國文化大學法學院、台灣金融研訓院、公益信託誠品法務會計研究發展基金、社團法人中華法務會計研究發展協會、誠品聯合會計師事務所與信託公會於2022年11月17日假研訓院菁業堂，共同主辦「信託平臺及信託商品之創新」學術研討會，邀集學界與實務界專家，整理及分析美國及日本透過信託平臺結合金融商品或服務之模式，並就台灣如何進行異業整合提出具體建議，以提升台灣信託業在國際金融市場之競爭力，並進行綜合座談。

呂蕙容指出，金管會自2020年9月1日公布信託2.0「全方位信託」推動計畫第一階段以來，政策四大策略主軸係以信託業組織調整、人員培訓、資源整合或是跨業合作等三大面向為推動重心，在全體信託業會員的努力下，已有良好成效。

金管會在2022年9月公布信託2.0第二階段計畫就是肯定信託2.0對個人、家庭及社會的功能，金管會將協助信託業持續推動人生各階段所需之信託服務，並透過信託業跨業結盟的擴展及深化，協助民眾善用信託制度；因此以國際經驗為鑑，為台灣提供具異業整合綜效的信託平臺參考模式就是本次研討會最主要的目的。由國立政治大學風險管理與保險學系陳俊元教授與中國文化大學法學院王志誠教授，分別從美日兩國信託平台結合金融商品或服務之模式，評論我國信託業異業整合之發展趨勢。

呂蕙容提到，金融業長期以來的成長動能都倚賴銷售單一商品與服務來達到業務量的績效，又因這些商品與服務的差異不大，讓各家金融業間只能靠壓低服務價格彼此競爭，形成負面的產業發展循環；不過順應目前以滿足多元且差異化需求的消費形態已逐漸成熟。且以目前金融業提供的商品與服務型態來看，也只有信託平台與其整合功能具備未來金融業做為深化客戶關係與忠誠度利器的條件，也惟有持續創新提供差異化服務，才能讓信託平台服務成為金融業的核心獲利引擎。

信託公會組長張大為則以「公益信託監理政策之發展趨勢及再思考」為題，介紹監察院針對公益託現況調查報告的重點，並從主管機關對公益信託修法與補強的方向，提出對公益信託監理方向的檢討與建議，為公益信託法制與實務間的扞格提供解決之道供各界參考。