全聯卡滋爆米花世足限量組焦糖風味，119元，全台限量1萬2000罐。（全聯提供）

全聯POTATO薯片先生紫薯原味、巴拉多辣醬味，39元。（全聯提供）

四年一度的世界盃足球賽，將在台灣時間11月20日至12月18日開打，全聯推出休閒食品、飲料、酒類指定商品全聯價85折起，另「PXGo!全聯線上購」也祭出消費滿額抽GOPRO HERO 11單機組，再邀請球迷們一起預測冠軍，再送200元折價券。

全聯實體門市推出多款休閒食品、飲料、酒類指定商品全聯價85折起，像是全新登場的「卡滋爆米花世足限量組焦糖風味」119元，全台限量1萬2000罐；生活良好仙貝單包59元，12月1日前買1送1；POTATO薯片先生39元等。飲料部分，推薦印有足球明星梅西肖像的百事可樂組。

線上部分，「PXGo!全聯線上購」12月1日前於全站單筆消費滿600元，可抽GOPRO HERO 11 Black 全方位運動攝影機1名；同時，於預購館購買廚房、生活、3C 等指定家電商品，輸入「SALE92」，單筆消費滿1600元，享結帳92折。

外送部份，於全聯小時達消費滿千元，輸入「FIFA80」享折扣80元，另有限定時段優惠，12月1日前於22:00～08:00下單，輸入「FOOTBALL」，即可滿額享全館8折，最高折120元。小時達也歡迎消費者一起預測這屆世足冠軍，12月17日前消費滿500元，在訂單備註預測得冠軍的國家名稱，預測成功者可獲得小時達200元折價券一張。