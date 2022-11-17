民進黨新北市長候選人林佳龍今（17）日到鶯歌、樹林掃街時表示，新北的建設多是行政院長蘇貞昌17年前的建設，國民黨不是沒做，但沒做好。新北市長侯友宜例舉五股垃圾山和塭仔圳的改變，請林佳龍多多了解新北、認識新北。
侯友宜說，我們可以看到30年不變的五股垃圾山變夏綠地，50年不變的塭仔圳也都改變了，新北市是北台灣的中心點，更帶動全台灣的發展，三個軸心有板橋新板特區、新莊副都心及三重第二行政中心，還有三環六線軌道建設，帶動六大產業布局，到2030都在直線成長當中。
民進黨新北市長候選人林佳龍今（17）日到鶯歌、樹林掃街時表示，新北的建設多是行政院長蘇貞昌17年前的建設，國民黨不是沒做，但沒做好。新北市長侯友宜例舉五股垃圾山和塭仔圳的改變，請林佳龍多多了解新北、認識新北。
侯友宜說，我們可以看到30年不變的五股垃圾山變夏綠地，50年不變的塭仔圳也都改變了，新北市是北台灣的中心點，更帶動全台灣的發展，三個軸心有板橋新板特區、新莊副都心及三重第二行政中心，還有三環六線軌道建設，帶動六大產業布局，到2030都在直線成長當中。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。