民進黨新北市長候選人林佳龍今（17）日到鶯歌、樹林掃街時表示，新北的建設多是行政院長蘇貞昌17年前的建設，國民黨不是沒做，但沒做好。新北市長侯友宜例舉五股垃圾山和塭仔圳的改變，請林佳龍多多了解新北、認識新北。

侯友宜說，我們可以看到30年不變的五股垃圾山變夏綠地，50年不變的塭仔圳也都改變了，新北市是北台灣的中心點，更帶動全台灣的發展，三個軸心有板橋新板特區、新莊副都心及三重第二行政中心，還有三環六線軌道建設，帶動六大產業布局，到2030都在直線成長當中。