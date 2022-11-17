新科中共中央委員、中國駐美大使秦剛已經回到華盛頓。他周二（15日）會見美國友人、「鼓嶺之友」成員穆言靈、莫斯卡里諾等一行。他表示，延續百年的鼓嶺故事是中美友誼的象徵。他高度讚賞「鼓嶺之友」為挖掘鼓嶺故事、促進中美人民了解和友誼所做的大量工作。

秦剛被視為中國外長的熱門人選。他說，目前，中美關係面臨很多困難和挑戰，越是這個時候，就越需要加強人文交流，珍惜、傳承、弘揚好中美關係中的珍貴記憶和動人故事。鼓嶺故事是中美友好歷史中的動人篇章，駐美使館願與美國友人一道繼續傳播、發揚好這個故事。

鼓嶺是位於福州晉安區宦溪鎮的避暑勝地。19世紀80年代起，許多西方人到福州，並在鼓嶺避暑，與當地居民結下深厚情誼。1992年4月，《人民日報》刊登題為《啊！鼓嶺》的文章，講述美國老人加德納在臨終前仍念念不忘幼時曾生活過的福建鼓嶺的動人故事。時任福州市委書記習近平看到文章後，邀請加德納夫人訪華完成丈夫重回兒時故鄉的遺願並授予其「福州市榮譽市民」稱號。

2012年，時任國家副主席習近平訪美時在美國友好團體舉行的午宴上再次提到此事，表示中美應加強人民交流，厚植中美互利合作最堅實民意基礎。