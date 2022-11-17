工程師高薪的印象深植人心，然而一名網友在徵才網站上看見封測大廠日月光徵AI工程師，薪水竟是32k起跳，最高至60k，感嘆超商正職員工薪水35k以上都比工程師還高，對此，有內行網友解釋，其實該公司幾乎每月有獎金，有朋友在裡面工作，獎金加上分紅一整年下來可拿到約160萬元，過得很爽。

一名網友日前在PTT表示，看到徵才網站上日月光有開出AI工程師的職缺，要求AI工程師需要會PyTorch、TensorFlow及具備視覺化能力，薪水最低竟然只有32k，最高60k，反觀超商正職員工月薪35k以上，「看了一下科系分析，哇，還有餐飲系的去應徵AI工程師」。

PO文上線後引起網友討論，「正常吧，資策會課程每年出來幾千個AI工程師，一堆文組的」、「產線AI不外乎視覺瑕疵檢測」、「網路教學很多，老闆可以自己來」、「一直都是阿，廢到笑」，有人則反駁「最好是會開那麼低，你看一堆科技業職缺還不是寫28k或30k起，去裡面都有5-60k以上好嗎」。

其中有網友跳出來分享該公司真實狀況，「我朋友國立後段管院碩畢，他在日月光算蠻紅的部門上班，剛進去時領底薪58K之外，還有每月40-60k不等的獎金，真的是每月領，另外還有分紅，一年整包下來差不多有160萬，對於學歷不好的新鮮人來說應該算很不錯了」，認為與其拿科技業跟超商店員比，不如好好增進自己的實力，才能談到好薪水。