福爾摩沙台新夢想家教練團再補強！球團今日宣布陳世念回歸，新賽季將出任台新夢想家助理教練。

陳世念現年38歲，是台灣籃壇代表性控衛之一，具有包含SBL、中國CBA及國際賽等豐富的賽場經驗，在SBL14年生涯中，締造包含首位達成1000次助攻與400次抄截等多項個人紀錄，2018年至2020球季，他加盟台新夢想家（原為寶島夢想家）踏上ABL的舞台，與夢想家共同征戰兩個球季，上個賽季他告別球員身份開啟教練生涯，本季他將回歸台新夢想家，以助理教練一職全力協助球隊。

台新夢想家總經理韓駿鎧提到，球團非常開心世念的加入，從球員時期他就是位非常聰明的球員，在場上的觀察與判斷都很精確，這次也非常期待他將用不同的身份協助夢想家，「世念不僅可以幫助教練團在訓練與情蒐上的準備更加充分，也因為他過去是一位很優秀的球員擁有很多的實戰經驗，相信他能夠從球員的角度出發，在個人訓練及心理素質等方面幫助球員成長！」

台新夢想家球員發展總監田壘也說到，「認識世念很久了，他是一位很認真的教練，球團都非常開心他的回歸，接下來我們會共同努力協助球員與球隊，朝著我們的目標邁進。」

陳世念表示，非常開心且興奮可以回到夢想家，雖然回歸的身份不同，不過目標與期待都相同，「身份的轉變並沒有太多的影響，一樣會盡全力完成球隊的任務與要求，一步步穩紮穩打贏下每一場球。」談到現階段的訓練策略，陳世念教練也提到，「目前最重要的就是盡快瞭解球隊的攻防體系，並運用自己的經驗協助所有的球員穩定成長！」

目前陳世念教練已至球隊報到且投入團隊訓練，將會於周末（11/19、20）台新夢想家主場賽事迎戰新北國王與桃園領航猿。