基隆市議員候選人許睿慈的競選文宣以網紅風格的寫真書方式包裝，加進營養師專業及想法，吸引民眾注意。（許睿慈提供／張志康基隆傳真）

基隆市議員候選人許睿慈的競選文宣以網紅風格的寫真書方式包裝，加進營養師專業及想法，吸引民眾注意。（許睿慈提供／張志康基隆傳真）

九合一選舉進入倒數計時，選情愈來愈激烈，各式的選舉文宣也層出不窮。不過，基隆市中正區的市議員候選人許睿慈日前發表了一本寫真書，結合她營養師專業，將競選文宣以網紅美照方式包裝，吸引民眾的注意力。

許睿慈說，她身為醫療人員，在與民眾互動時習慣使用比較柔性的溝通方式，讓民眾願意了解、傾聽。然而大部分所見到的選舉文宣，都是比較生硬艱澀、有距離的。

因此，她希望用比較輕鬆、溫柔的方式來呈現這本《四季好食・飲食指南》，介紹我們中正區美麗的觀光景點，包括：舊漁會大樓、潮境公園、彩色屋，望海巷跨海大橋等。

許睿慈說，她期待透過有溫度、有故事的文字與相片，來述說透過政治參與，用行動來爭取更好的長者照顧環境的初衷，也提供睿慈身為營養師，對於「均衡飲食」以及「四季養生」的專業建議，用行動來照顧市民的健康。

許睿慈將在基隆市中正區掃街拜票時，發放這本寫真書兼健康食譜，民眾也可以至她義一路競選總部索取。

不過，當許睿慈將寫真書裡的美照貼上臉書粉專時，獲得的網友反應也各自不同，除了有網友高喊「女神！」、「好美」，也有立場不同的網友，套用基隆市長林右昌日前引起爭議的發言：「長這麼漂亮，去選美就好，選什麼市議員」。