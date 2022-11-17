頂新和德文教基金會舉辦「永靖謝平安家年華」將於12月3、4日在彰化縣永靖鄉登場。（頂新和德文教基金會提供／吳敏菁彰化傳真）

頂新和德文教基金會舉辦「永靖謝平安家年華」素有台版感恩節之稱，在12月3、4日於彰化縣永靖鄉登場。除了在地24村神尊集體出巡遶境、封街千人平安宴與市集外，還安排最潮的實境遊戲、成美文化園首度開放東園區夜遊，12月4日晚間7時明華園總團壓軸演出平安戲。

「謝平安」是台灣農村感謝神明保佑平安豐收的重要傳統文化習俗，彰化縣永靖鄉921地震後多年未舉辦；頂新和德文教基金會2019年邀請永靖各界重新推動，成了重要文化慶典。

頂新和德文教基金會表示，今年「永靖謝平安家年華」有六大亮點，特別主打「家」字，邀請遍布各地永靖人在疫情趨緩的當下重回家園團聚，邀請社會大眾到永靖作客，深入文化習俗。

12月3日在地宮廟「繞靖」揭開序幕，三山國王與24村的神尊集體出巡繞境，沿途燃放鞭炮驅邪並祈福，旅歐設計師也專程為家鄉繪製的吉祥限量謝平安符袋，傳達保平安、寓意疫情退散。

頂新和德文教基金會舉辦「永靖謝平安家年華」將於12月3、4日在彰化縣永靖鄉登場，將封街搓湯圓。（頂新和德文教基金會提供／吳敏菁彰化傳真）

12月4日在地上千鄉民還將封街搓平安圓，另有在地特色商品、中部青創品牌組成的封街市集，現場更可與神明加持過的2米高圖騰彩繪謝平安燈籠拍照打卡。

主辦單位永靖共好協會也首次推出Line互動遊戲，讓遊客化身遊戲主角，透過Line走訪永靖巷弄，並搭配故事情節探索地方文史。

在地的成美文化園也配合慶典首次開放東園區夜遊，同步舉辦夜間市集、煙火秀，晚間7點更邀請明華園總團演出，由無敵小生孫翠鳳領銜，壓軸演出大型戶外平安戲，劃下圓滿句點。

永靖共好協會表示，2022年的「永靖謝平安家年華」結合永續發展、地方創生、文化傳承、社區共好等願景，透過多元活動致力與周邊鄉鎮攜手合作，希望能邀請大家一同走進永靖，共榮南彰化旅遊圈。活動特別推出市集優惠套票組合300組，每組380元，可兌換內容物逾500元以上，可享一般遊客沒有的多項玩樂福利。