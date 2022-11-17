《北京晚報》7日報導，在大陸國務院聯防聯控機制17日新聞發布會上，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍介紹，關於高風險區內的核酸檢測和管控措施，仍然是按照《第九版防控方案》來實施。對於核酸檢測是要求在高風險區實施封控以後前3天，進行核酸檢測，後續檢測的頻次，可以根據前三次檢測結果確定，在解除管理前的24小時內，要完成一次區域的全員核酸檢測。

王麗萍說明，在這個過程中，對於納入封控的這些人員，存在沒能及時轉運的一些風險人員，抗原檢測陽性的，混管陽待覆核的，以及行動不便的病人和高齡老人，對於這樣的特殊人員，要實行上門採樣，實行單採單檢。這是核酸檢測的策略。

管控措施，《第九版方案》中明確提出，高風險區實施封控管理，落實足不出戶，上門服務。具體有10條措施，主要包括宣傳引導、人員摸排，要及時掌握封控管理區域內的獨居老人、未成年人、孕產婦、身心障礙人士、行動不便人員、洗腎患者、精神疾病患者、慢性病患者等人員的情況，做好摸排，對以上的脆弱人員提供更好的生活物資和醫療物資的保障，做好心理關愛等等10條具體措施。