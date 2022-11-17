AOI檢測設備及航太等新興應用高度成長，且全球疫後電影休閒及戶外運動需求增溫，保勝(6517)董事長方幼玲表示，今年第4季應該不會比第3季差，明年在各產品均成長下，樂觀看待2023年營運，預估將較今年兩位數成長。

保勝光學1970年由德商Bosch和日商Sun Koki合資成立，是國內第1家光學公司，1986年起成為美商柯達在臺子公司，2002年由本土投資法人入主，成為100%本土企業，相較於國內同業聚焦發展小尺寸消費型及車用塑膠及玻璃鏡片，保勝光學具備大中小全尺寸玻璃鏡片及鏡頭設計及製造能力，專精高利基型的直徑6公分以上大尺寸、高精度玻璃鏡片，產品聚焦於工業及專業用途，產品陸續取得多間全球知名光學元件品牌廠、AOI(自動光學檢查)、半導體設備廠認證，終端應用包括半導體檢測、AOI檢測設備、航太、運動光學、劇院投影等。

看好非球面鏡片和自由曲面鏡片為光學元件發展趨勢，保勝光學也積極切入，保勝光學總經理葉霖松表示，保勝光學為國內少數專攻大尺寸玻璃鏡片廠，有鑑於市場產品往高階發展，相關需求預期增加，惟國內尚未有生產大型非球面鏡片能力廠商，主係國外廠商供應，為因應市場所需，公司已規劃於2023年導入相關設備，成為國內首家有能力生產非球面大尺寸鏡片的高階光學元件廠，並增添未來發展AOI檢測和半導體檢測設備的營運動能，預計2024年下半年開始貢獻業績。

隨著5G、AI、物聯網等科技發展，半導體晶圓品質控制要求日趨嚴格，提升晶片良率和品質有賴晶圓缺陷診斷和成品封測，市場研究機構Mordor Intelligence預估，全球半導體計量檢測設備市場年複合成長率4.76%，2026年底可望達53.73億美元；在AOI檢測設備方面，工研院產業科技國際策略發展研究所指出，全球AOI系統市場至2025年可成長到15.8億美元，2020至2025年年平均複合成長率17.7%；保勝光學也看好光學鏡頭在半導體檢測的重要性日漸提升，以及國內半導體產業的市場地位，以公司的技術及地緣優勢可就近為國內半導體產業提供檢測所需之鏡片及鏡頭，並在穩固既有顧客需求外，未來將持續提升產品精度以擴增半導體高階設備所需之光學元件。

保勝光學前3季稅後盈餘為8578.7萬元，年成長279.47%，每股盈餘為3.07元，累計前10月合併營收為4.56億元，年成長30.47%。

若以產品來看，今年上半年保勝光學鏡片和鏡頭兩大類產品的營收比重分別佔36%及55%；若以終端應用區分，AOI檢測設備、半導體檢測、國防、航太等，2019年合計僅佔10%，2022H1已成長至23%；投影設備和運動光學佔比隨新冠疫情及市場需求變化，2022年上半年分別佔26%及47%。

展望第4季及明年，方幼玲表示，今年第4季應該不會比第3季差，明年在各產品均成長下，樂觀看待2023年營運，預估將較今年兩位數成長。