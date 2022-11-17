熱血沸騰的卡達世界盃足球賽將在台灣時間11月21日凌晨開踢，台中市政府運動局預定在22日及23日在台中市政府前廣場舉辦「世界盃足球賽直播派對」，規劃一連串的體驗關卡、真人手足球競賽、足球論壇及賽事精彩直播等活動，現場更提供氣墊球場供市民觀看比賽，讓市民有身歷其境的體驗，打造足球嘉年華熱鬧氛圍，邀請市民共襄盛舉，一起瘋足球運動。

運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕上任後力推足球運動，支持足球發展向下扎根，率全國之先進行足球深耕計畫、運動熱區足球計畫以及校園足球巡迴指導計畫等，今年陸續辦理「台中女子足球節」、「國民小學迷你足球賽預賽」、「安聯小小世界盃」，11月20日也將舉辦「國民小學迷你足球賽中區挑戰賽」，市府持續促進幼兒參與、帶動基層運動風氣，打造台中成為足球運動的友善運動城市。

李昱叡指出，四年一次的世足賽是全球運動迷關注焦點，為提供市民觀賽服務，運動局特別籌辦直播派對，提供豐富多元的體驗活動，直播期間每日下午4點安排「足球九宮格」、「足下真功夫」、「精準腳力王」、「默契大考驗」等體驗關卡讓市民朋友暖身，通過其中三關即可獲得限量精美贈品，也提供摸彩券，可參與賽後世足賽周邊商品抽獎活動。

李昱叡指出，這次府前直播將於11月22日晚上6時直播C組阿根廷對沙烏地阿拉伯，23日晚上6時為F組摩洛哥與克羅埃西亞。其中擁有7座金球獎的梅西率領阿根廷眾將挑戰睽違36年的大力神盃，而上屆世界盃喜獲亞軍的克羅埃西亞與近年竄起的北非強權摩洛哥，被預測為F組最關鍵的一戰；兩場賽事精彩可期，為讓球迷有更好的臨場感，現場設有6座氣墊球場讓民眾自由入座觀賽，一起為支持的球隊加油打氣。