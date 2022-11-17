李翊君相隔3年前往大馬舉辦個人演唱會。（艾迪昇傳播提供）

李翊君昨（16日）應雲頂雲星劇場邀請，疫後暌違3年首度飛馬來西亞舉辦個人演唱會，6000人場地座無虛席，除了送上〈沙漠寂寞〉、〈雨蝶〉等招牌曲，她還特地演唱〈上海灘〉、〈萬水千山總是情〉等粵語歌曲，滿場觀眾報以如雷掌聲及歡呼聲，李翊君難掩激動說：「我的老朋友們！隔了這麼久，我們終於又見面了。」演唱結束後她終於釋放情緒，在後台忍不住落淚。

她行前難掩期待又緊張的心情，一來是終於能和馬來西亞歌迷見面，二來是緊張出外工作不小心感染疾病，她備妥整箱防備用品，除了口罩與酒精還帶了保健茶、維他命C、快篩試劑、感冒藥，貼心地連隨行工作人員的份都準備好。演出前一晚，她凌晨3點醒來，索性開始檢查登台用品、哼唱演出曲目，不料一開口竟出現鎖喉嗓，她嚇到汗毛直立，猛灌護嗓茶仍不見效果。直到清晨5點，她又餓又沮喪，到飯店餐廳解飢，點了魚頭米粉、檸檬茶，溫飽後她再試唱，嗓子奇蹟恢復正常才鬆了一口氣。

相隔3年再踏上雲頂舞台，李翊君特地為當地歌迷準備鳳飛飛組曲，以及讓她在馬來西亞大紅的〈風中的承諾〉，為了犒賞許久不見的當地粉絲，她中場開放點歌，沒想到一名觀眾點唱〈風中的承諾〉，李翊君噗哧笑說：「大哥，你是不是剛剛才進來，這首歌開場第一首就唱了耶！」全場哄堂大笑，但寵粉的她仍滿足歌迷，特地重唱一次。整場忘情演唱，直到閉幕她才發現全場演唱沒喝一口水：「情緒真的太亢奮、太投入了，根本忘了補水這件事。」

完成演出到了後台，李翊君驚喜交加，原來她21歲到馬來西亞打拼，當時帶她的宣傳姊姊，特意現身支持，李翊君一見到她驚呼出聲，2人緊緊相擁，李翊君摟著宣傳姊姊說：「那時來馬來西亞打天下，每天就和她同睡一張床，真的很想念她。」她忍不住哽咽，感性說：「過了這麼久，其實很忐忑，不知道會是什麼狀況，看到大家這麼捧場，真的只有謝謝，謝謝大家的鼓勵與支持。」李翊君珍惜這次演出，表示這3年人類的生活發生很大變化，但音樂永遠能撫慰人心，期盼世界越來越好。