根據投信投顧公會數據，10月整體投信基金定期定額扣款金額跌破40億元，為2020年6月以來新低，與9月相比，減幅達到4.21%。而其中台股基金10月定期定額扣款金額下降至21.17億，降幅僅3.35%，低於整體投信基金。其中，台股一般型基金作為台股基金定期定額主力，10月定期定額扣款金額前5名，也出現大洗牌的現象。

台股一般型基金10月定期定額扣款金額前5大基金，依次為統一黑馬基金、統一大滿貫基金、安聯台灣大壩基金、PGIM保德信高成長基金、安聯台灣智慧基金等。

統一投信台股團隊表示，美國10月通膨數據較前期大幅回落，使市場信心恢復，帶動台美股市跌深反彈。近期為聯準會政策消息空窗期，也讓台股短線反彈有望持續。從第4季至明年第2季，台股各產業庫存調整預計將陸續結束。但美國經濟成長預期到明年第一季才會落底，加上高利率及量化緊縮帶來的貨幣緊縮，在聯準會政策正式轉向之前，台股預計都將呈現大箱型區間震盪。

PGIM保德信全球新供應鏈基金經理人楊博翔指出，近期多數國際大廠紛紛下修資本支出，並降低非必要開支，反觀大型雲端服務商資本投資持續快速增加，這些企業反映，即便短期經濟成長趨緩，長期而言雲端客戶需求仍相當強勁，因此在今年第三季財報公布後，業者平均雲端服務資本投資年比由21%上修至26%。

楊博翔認為，明年美國總體經濟與企業獲利預估，受到高利率、低成長等影響，使企業投資偏向保守，但進一步細究企業主要樽節開支仍以硬體支出為主，而雲端服務所屬的軟體預算比例，在未來三年仍將持續上升，反映出軟體投資相對於硬體設備，更能帶給企業營運效率與成本上的優勢。