陸軍六軍團前上尉李振育涉嫌盜租國有眷地，並盜印軍團關防製作假收據向廠商詐財，不法所得達1063萬2361元，又乘隙潛逃，堪稱「神鬼上尉」，監察院指出，此案顯示國防部諸多違法怠失，今通過監委員賴振昌所提調查報告，及糾正國防部。

監委調查發現，國防部及陸軍司令部列管空置眷營地管理維護實施計畫權責不明、執行困難、基層人員專業不足，教育訓練亦徒具形式。

監委指出，六軍團對於李姓前上尉考核不確實、留營審查欠周延，更因久任一職未適時調整職務，復用印程序嚴重疏漏，才讓李男得以利用將不實補償金、履約保證金及鑑定費款項繳費證明、契約文件等蓋用關防，進而向廠商或民人詐取相關費用計新臺幣1063萬2361元。

監委指出，李員的懲罰、撤職程序符合「刑懲併行」原則，惟國防部相關單位處置疏於注意，致生李員乘隙潛逃；又六軍團案件調查過程欠周延，後續清查作為亦未避嫌，皆確有重大違法怠失。

監委強調，本案涉案人員層級雖然不高，每次貪瀆金額不大，且犯罪手法亦十分簡單，但因違法期間很長而不被發現，累計金額竟高達千萬元以上，顯見國防部之防弊措施有嚴重疏失，經監察院依法提案糾正。