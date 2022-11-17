雲林縣長張麗善今（17日）在麥寮鄉提出「產業願景地圖」，全縣規畫9個產業園區使工商產業進駐，她說雲林縣前13年都是以農業發展為主，沒有工商的規畫，她將做擘畫雲林未來的人、種樹的人，使子子孫孫有工作做。

9個產業園區包括斗六智慧電動車研發基地、斗南交流道智慧物流冷鏈園區（含小東工業區）、虎尾航太機械產業園區（含爭取中科虎尾園區二期）、麥寮綠色產業科技加值園區、水產精品加值產業園區、古坑產業加值園區、大北港科技產業園區、智慧綠色漁業產業園區、褒忠產業園區。

張麗善表示，雲林縣的前13年都是以農業發展為主，沒有工商的規畫，以至工業區規畫這幾年都停擺，幸好在前縣長張榮味時代有規畫雲林科技工業區竹圍子區、中部科學園區，Google、矽品進駐的雲科工及中科園區，都是他那時規畫的。

張麗善說，一個家庭要有人上班、有人做生意、有人務農收入才會穩定，工業區用地都必須要提前規畫，她願意做擘畫雲林的人、種樹的人，引進低汙染行業進駐雲林，使農工商並進。

她指出，古坑產業加值園區會以食品加工業為主，本案現在面臨水源水質保護區卡關問題，希望選後不再有政治考量，趕緊通過解編程序，讓雲林縣及早開發。斗六智慧電動車研發基地也就是斗六擴大都市計畫，縣府與雲林科技大學合作發展電動汽車，目前已進行中。

張麗善表示，矽品精密公司已經進駐，相關產業鏈也會進來，高鐵二期擴大都市計畫即是虎尾機械航太產業園區，涵蓋中部科學園區二期計畫。從麥寮工商綜合港到台西產業園區，將打造「綠色智慧漁業產業園區」，第一期先開發國有土地及縣有土地92公頃。

至於造鎮失敗的四湖鄉箔子寮市地重劃案，縣府今年5月已經把部分住宅區及工業區轉為產業專用區，將成為「水產精品產業加值園區」。