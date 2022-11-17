台新銀行於今年第19屆國家品牌玉山獎奪得多達十座獎項，其中強項數位金融拿下四項大獎肯定，包含兩座全國首獎，再創亮眼佳績，全台用戶數最高的數位帳戶Richart，一舉奪得「最佳人氣品牌類全國首獎」，象徵市場對於Richart的高度肯定，「疫境突圍！台新新型態虛擬金融與創新商業模式」專案，也獲得「最佳產品類全國首獎」殊榮。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，邁向疫後新時代，台新持續緊貼時代趨勢，整合集團資源，並透過OPEN API（開放應用程式介面）構建多元產品與金融服務，以領先的產品服務及商業模式，拿下這次國家品牌玉山獎多項殊榮。Richart數位銀行往年就是國家品牌玉山獎常勝軍，今年更一舉奪得「最佳人氣品牌類全國首獎」。

Richart擅長化繁為簡，以淺白易懂的語言解釋複雜的金融商品，藉由API串接，持續優化界面，並打破舊式框架，與多元產品線與異業品牌進行串聯，解決服務斷點及使用者痛點，實踐「Richart無所不串、金融無所不在」的理念。

黃天麟指出，「疫境突圍！台新新型態虛擬金融與創新商業模式」專案則體現出台新因應時勢所趨，延伸至未來的金融視野。透過打造出的「創新金融實驗室」，展現金融與科技、通訊、支付、零售、餐飲等跨產業合作的實際景象，以體驗式行銷方式模擬未來金融生態圈藍圖，加速數位與無接觸服務進展。

藉由與協力商業夥伴「B+B2C」的商業模式，讓金融服務無縫嵌入顧客的生活消費場景，創造完整API生活金融生態圈，除建立多元良好的夥伴關係外，也協力促進環境永續的願景。

今年7月攜手新北捷運淡海輕軌推出的「多元支付乘車ONE碼服務」，以「金融生態圈」為概念，成功整合客戶與商戶需求，這次拿下國家品牌玉山獎「最佳產品獎」肯定。黃天麟說，民眾於淡海輕軌進出站時，可透過台新「Richart Life APP」以台新Pay掃碼支付，簡單一「嗶」即可完成付款，輕鬆擺脫要預備零錢或攜帶實體票證的困擾，也解決運輸業者需要各自串接不同電子錢包的痛點，為業者節省大量時間與成本，同時也協助政府零接觸付款與綠能減碳的政策。規劃未來將與更多運輸業者合作，提供民眾更多元且便捷的乘車體驗。

台新Richart Life成立以來不斷切入各式場景，渴望突破產業界限，更貼近消費者生活，因獨特的概念，近年屢獲國內外獎項肯定，並於此次「國家品牌玉山獎」奪下「最佳產品獎」。