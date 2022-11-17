《人民日報》健康用戶端報導，當前各地疫情處於膠著狀態，本輪疫情大家關心各地新冠重症如何？北京、重慶、廣州等地發布會上披露了相關數據。浙江大學醫學院附屬第一醫院感染病科主任醫師喻成波說：「隨著病毒的變異，傳播性更強，重症化率相對比較低。重症少的原因是由病毒的特徵所決定的，也與政府提倡科學防治，早期防治有關。」

廣州：超3萬感染者中，無一重型、危重型患者。

根據廣州每日疫情通報資料，10月22日-11月14日，廣州市累計報告感染者已超3.3萬例感染者。其中11月7日以來，已連續9日單日新增破2000例。

據「廣州發布」15日消息，在廣州市召開疫情防控新聞發布會上，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹介紹，10月22日本輪疫情以來，所有感染者情況均穩定，無一重型、危重型病例。

北京：1187例感染者中，重型2例。

在北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作13日第412場新聞發布會上，北京市衛健委黨委委員王小娥介紹，10月27日至11月13日14時，在定點醫院救治本土新冠肺炎病例1187例，其中無症狀感染者412例、輕型752例、普通型21例、重型2例，目前所有在院患者病情平穩。

重慶：超8000例感染者中，重型3例。

在重慶市新冠肺炎疫情防控工作14日新聞發布會上，重慶市衛生健康委副主任李畔介紹，11月以來，重慶市突發規模性疫情累計報告新增感染者已經超過8000例。重慶市現有在院進行隔離醫學觀察的無症狀感染者7517人；現有在院集中隔離治療的確診病例有1159人，其中，輕型1130例，普通型26例，重型3例，病情穩定。

河南鄭州：本輪疫情中沒有重型和危重型病例。

鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部3日在新聞發布會上，鄭州市政府副祕書長李慧芳介紹，疫情發生後，鄭州組建省市呼吸、感染、兒科等多學科專家團隊，所有患者「一人一策一方案」精準施治，中醫藥干預率達到100％。目前沒有重型和危重型病例，所有患者病情平穩。

喻成波提醒：「堅決做到不能躺平，也不能麻痹鬆懈，如果麻痹鬆懈會出現大量病例集中爆發，一旦出現醫療擠兌的情況，這樣重症化率會變高。所以重點的工作是要加強或關注對老弱病殘及基礎病多的人群加以保護；在社會面上仍然提倡新冠疫苗的接種，提高全社會的免疫屏障，則會對預防重症的病例發生有益。」