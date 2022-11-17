黃秋生今年以港片《白日青春》入圍金馬影帝，近日他抵台準備參加周六（19日）將舉辦的頒獎典禮，昨（16日）與該片導演劉國瑞一起受訪，先前已拿下3次金馬獎最佳男配角的他直呼：「是時候拿一次男主角了！」接著被問到是否已看了其他入圍者作品，他謙虛喊「不用看就知道自己拿不到」，但認為游安順是最大勁敵，「我看了不少他的訪問，估計他的戲很有機會，很合金馬的口味，幾十歲還能拍那種床戲，我自己是做不出來啦！」

提到金馬方贈送的大禮包，他不改大砲本色，笑說這種禮品都一定會收到一堆不實用的「垃圾」，沒想到拆開一看令他相當驚喜，還趕緊請工作人員拿他現正使用、金馬送的小背包來，掏出包裡牛造型的零錢包、筆等小物來介紹，開心分享：「我等零錢包等好久了！我又屬牛，真的是（得獎）好兆頭，尤其是我來台灣住飯店的樓層是13樓，我的幸運號碼！我的舞台劇演完那天也是13號。」另外，今年典禮主持人恰巧是與他曾合作過《四樓的天堂》的謝盈萱，他一聽到謝盈萱就立刻講出對方獲金鐘獎時的名言「Fxck」，即使住在香港，也非常關注台灣娛樂新聞。

提到來台前在香港機場巧遇林青霞，被對方大讚：「你演戲演得很好！」黃秋生激動表示，自己沒有合照，是因為第一我反應不過來，「我想要是這樣的話，我就變得好像有點幼稚，想來想去她就消失了，我真的不知道怎麼反應，只有不停地說謝謝，然後就想林青霞真的假的！」並稱2人不僅沒合作過，也從未見面，一直到上飛機坐下來，他都還在問自己有沒有聽錯。最後，聽到記者們紛紛祝福他能獲獎，黃秋生也大方回：「我知道了，謝謝大家，要是真的有（得獎）的話，那就真的是請吃飯！」《白日青春》將於明年4月在台上映。