2022年BWF年終總決賽原本要在中國大陸廣州舉行，不過因防疫問題緊急改由泰國曼谷接下主辦權，比賽時間也比預定提早1個禮拜開始進行，首輪賽事將在12月7日登場，早早取得年終賽資格的寶島一姐戴資穎不但要力拼本季第4冠，也期盼搶下個人賽會當中的第4座冠軍，只是近日戴資穎在個人IG透露身體出現了小狀況，也感嘆自己已經「開始珍惜這最後幾年的運動員時光」。

法國公開賽四強不敵中國大陸好手何冰嬌，戴資穎將備戰接下來舉行的年終賽，由於體力已經過了巔峰，戴資穎本賽季更注重出賽規劃，而她昨（16）日在IG限時動態發文表示，「這兩天累到長出雙眼皮，重點是我也沒幹嘛…被迫放了兩天的假，吃力。希望趕快好起來」

沒有讓大家擔心太久，戴資穎隨後發出限時動態與大家報平安，「檢查完了，還好都沒事，好好休息。趕快復原」

今（17）日下午戴資穎再度於IG限時動態發文，感嘆「年紀帶來的改變，只能想辦法處理和共存，在場上的跑動也會越來越不容易，開始珍惜這最後幾年的運動時光，加油」