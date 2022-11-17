年齡雖然不是愛情距離，但大多數女性擇偶時，通常會選擇同齡或比自己大的對象，認為女大男小的戀愛關係沒保障，不過對於有些女性而言，男生比自己小並不是問題。《靈匣網》近日分享5個不排斥姐弟戀的星座女，而且這段感情還能修成正果。

1、摩羯座

摩羯女個性沉默、老實，對待生活和工作都很認真，她們會盡全力完成每件事，因此性格會變得有些強勢，甚至喜歡幫別人做決定，所以愛撒嬌的弟弟類型男友，才是最適合她們的對象，摩羯女若與成熟男性交往，容易產生壓力，兩人之間還可能經常發生矛盾，而且她們吃軟不吃硬，面對年紀小的男生撒嬌，她們態度就會跟著放軟。

2、獅子座

獅子女喜歡被人崇拜與誇讚，被捧在手心寵愛的感覺，雖然她們確實能力不差，不過成熟男性比較難崇拜別人，反觀年紀小的弟弟類型，容易對人產生崇拜感，而且還會表現在行動上，此外獅子女不需要被人保護，喜歡並肩作戰的感覺，她們甚至願意保護另一半，只要對方付出真心待她們，獅子女就不會在意年紀差距。

3、水瓶座

水瓶女性格奔放自由，只要有喜歡的對象，她們就會勇於追求，完全不在乎別人怎麼看，對於她們而言，年齡差距根本不是問題，兩人真心相愛比較重要，就算家人反對這段談姐弟戀，水瓶女仍會堅持守護自己的愛情，認為感情就是要掌握在自己手中，以水瓶女的性格來看，很適合談姐弟戀，因為她們抵抗得住外界壓力。

4、牡羊座

牡羊女性格大剌剌，不在乎小細節，遇到年紀小的追求者時，她們完全不擔心兩人在一起是否要遭受異樣眼光，而是選擇勇敢追愛，不在乎他人怎麼想，而且牡羊女個性火爆，有時情緒上來連自己也不控制不住，成熟男性通常都不知如何安撫，甚至覺得她們無理取鬧，不過年紀小的男性懂得撒嬌，能瞬間平息牡羊女的怒火。

5、巨蟹座

巨蟹女很重感情，在每一段感情裡，都不自覺擔任起照顧人的角色，她們屬於母愛氾濫的類型，很適合談姐弟戀，會把小男友寵上天，不過面對外界的質疑，她們不像水瓶座如此豪放，當自己的戀情不被看好時，她們依舊會感到難過，但這並不會成為她們放棄這段感情的原因，反而會想辦法證明自己沒有選錯人。