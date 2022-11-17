新北市長候選人侯友宜今（17）日下午到永和區車隊掃街，媒體詢問是否把侯家軍的戴湘儀、呂家愷及吳訓孝全上當作目標，侯友宜並未針對3人回答，而是希望首次參選新北市議員的國民黨8位新人全部當選。

侯友宜表示，這次新北市共有8位新人首次參選，新人參與選舉很不容易，8位都很努力希望能有為新北市民服務的機會，不但提出很好的政見，也參與公共事務，更勤跑基層，讓他非常感動，期待8位新人能全部當選，進入議事殿堂，為大家監督市政府的所有市政建設。