「2022 FIFA卡達世界盃™」倒數最後三天! 華視主頻CH12推出「2022世足看華視」零時差Live轉播32強共22場精彩賽事，11／20 晚間10點半將完整轉播世足開幕式，由主播黃柏齡、林奕雯擔任播報，身為體育記者的林奕雯表示，能參與轉播奧運或世足這些四年一度的國際盛事，是每個體育記者的夢想，直言：「可以達成夢想，非常榮幸和興奮!」同時身兼「世足看華視特別報導」的她為這次賽事蒐集與觀看很多資料，坦言接獲轉播開幕式消息壓力大到失眠，林奕雯說：「每天躺在床上就是祈禱趕快睡著」，而樂在工作的她非常期待在攝影棚和觀眾迎接世足開幕式典禮表演。

回顧2018年的世足開幕式表演，羅比威廉斯(Robert Williams)與俄羅斯女高音嘉里富琳娜(Aida Garifullina)氣勢磅礡的演出，和巴西傳奇球星「大羅」羅納度(Ronaldo Luiz Nazario De Lima)的驚喜現身令許多人印象深刻。談到這一次開幕式表演內容，黃柏齡表示，首度舉辦世足的卡達勢必會展現自己國家的特色，融入中東色彩和沙漠氣候等元素在表演項目中。對於傳聞BTS「團寵」田柾國Jung Kook將加入演出陣容，兩位主播也相當期待，畢竟以BTS在國際上的知名度，同時也算是東方國家的巨星代表之一，林奕雯直言這次表演內容真的保密到家，相信演出陣容絕對會讓大家眼睛為之一亮，她開玩笑說：「如果能看到Black Pink或是台灣之光蔡依林，我會非常開心，因為我都買不到她們演唱會的票。」

談到期望看到哪些球星現身在開幕式時，黃柏齡表示很希望能看到「梅西」(Lionel Messi)和「C羅」(Chritiano Ronaldo)，這兩即將在本屆退役的戰將能現身在開幕式上參與演出。林奕雯則是透露很期望看到退役的法國球星「席丹」(Zinedine Zidane)，十分難忘當年席丹受不了對手挑釁，當眾「頭槌」對手的事件。對於今年的冠軍隊，黃柏齡和林奕雯十分看好巴西隊和阿根廷隊，黃柏齡表示巴西從球員、教練、氣勢和過去四年來的戰績來說是32強裡面最好的，他笑說：「巴西隊陣容十分堅強，強到可能總教練都不知道排誰好吧？」但他還是預測冠軍是阿根廷，表示阿根廷剛拿下美洲盃冠軍，氣勢正旺！林奕雯同樣認同巴西隊是陣容最堅強的，阿根廷隊則是情感面偏向主將「梅西」(Lionel Messi)，她說：「梅西就差一個世足冠軍了！」