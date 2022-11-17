食水嵙溪水小水力發電廠，現址規畫配置圖。(台中市政府提供).

為落實綠能綠電開發政策，台中市政府水利局成立「台中市小水力發電開發計畫」，與民間合作，選定於市管區域排水食水嵙溪出口設置小水力發電機組，預計明年10月開始營運。水利局強調，初估未來裝置容量為185kW，由地方政府水利機關主導開發小水力發電，希望能為愛護地球戮力前行。

水利局長范世億表示，水利局於2021年東大溪水環境計畫中，藉由地形高差將水質處理的礫間淨化水，以專管重力排放方式，設置一示範性質的微水力發電設施，一天約可產生30度電力供周遭景觀燈使用，同時作為環境教育素材。

范世億說，此次更挑戰河川小水力開發計畫，因設置場址需要有足夠的水頭和穩定充足流量，及附近存有台電饋線引接等條件，完美搭配才有開發效益；經奔走多處市管區域排水進行潛能場址評估，擇定座落於石岡區的食水嵙溪出口處進行設置。

水利局指出，食水嵙溪小水力電廠籌設規畫作業已完成，現正進行相關申請作業，經發局配合加速核發電業籌備許可函加快設置，依據經濟部訂定「再生能源憑證實施辦法」，將裝置容量185kW換算為綠電憑證，估算未來每年約可產生1000張綠電憑證，與國際同步接軌讓環境效益憑證化。

范世億強調，小水力開發計畫是藉由公私協力模式與民間公司簽訂長達20年合作契約，由開發公司全額出資，市府協助協調提供公部門相關資源；未來營運收益則依契約簽訂比例反饋市府，更協助廠商與台達電媒合，由台達電收購綠電憑證，等同擁有綠電身分證般持續於國際舞台奔馳達成多贏局面。