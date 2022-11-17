晶片業陷入冰風暴，慘澹的景氣讓供應鏈上的所有廠商都受到影響，數據顯示，明年全球晶片製造商的資本支出預測已經下調近300億美元（約新台幣9300億）且可能出現比往常更久的低潮期，影響時間恐會長達一年之久。

日經亞洲評論報導，國際半導體產業協會（SEMI）將明年全球資本支出預測降到1381億美元，遠低於4月時估算的1655億美元，其中晶圓設備的支出也從1018億美元下修至967億美元。

報導提到，分析師透露，晶圓設備的支出還有可能進一步下降，因為廠商仍在調整投資計畫，而晶圓設備支出一直以來都被視為是產業未來拓展的指標，若支出下修，顯示晶片商積極發展的信心與力道皆不足。

NAND Flash 控制晶片大廠慧榮科技總經理苟嘉章表示，智慧手機的需求非常糟糕，尤其是在大陸，「老實說，我記得有持續這麼久的低潮期，需求不好且尚未恢復，現在需要更多時間消化供應鏈中的庫存。」

由於晶片業與消費景氣密切相關，一直以來都具有週期性，但有業內人士認為，此次可能會陷入比往常更久的低潮期。苟嘉章也提到，最好的情況是修正期持續至2023年中，但不確定性實在太多，修正期可能持續一整年。