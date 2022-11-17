醫材廠太醫(4126)下午舉行法說會，受惠第一波調價成功、原物料價格趨緩及匯兌因素有利，第4季營收和毛利表現都正面以待。太醫指出，在原物料趨緩及調價效益顯現下，毛利率回升蠻快的，10月已提升至32%以上。

太醫指出，今年營運重點在提升毛利率，包括製程改善來提升效率，並檢視客戶的價格等等。上半年自有品牌已調價2成左右，因OEM等客戶有的是1年1簽的合約，有的是2年1簽的合約，無法立即漲價，第一波調價完成已帶動毛利率上升。

被問及匯兌的影響，太醫則回答說，公司市場多元化，美元雖強但日圓貶，前10月業績來看沒有太大影響，但相對還是有利，不過，11月美元升值幅度也比較趨緩，後續有待觀察。太醫8、9、10月營收都站上2億元，表現很出色，太醫對第4季營收和毛利表現都正向以待。

太醫第3季營運受惠醫療常態需求回升，營收5.83億元，季增19.33%，營業利益1.1億元，季增67.93%，單季匯兌利益1.41億元，若以股本7.26億元推算，每股稅前盈餘約1.92元。前3季營收15.33億元，因高毛利率的密閉式抽管出貨量減少，營業利益2.58億元，年減9.92%，由於去年同期有業外貢獻基期較高，稅前利益3.83億元，年減25.64%，每股稅前盈餘約5.27元。