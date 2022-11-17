淡馬錫控股（Temasek Holdings）17日表示，無論FTX破產申請最後結果是如何，自己將沖銷FTX全部的投資金額。

新加坡主權基金之一的淡馬錫，在2021年10月至2022年元月期間，一共砸下2.75億美元，買進FTX Internal（國際公司）約1%，以及U.S.（美國公司）約1.5%股權。

路透社表示，若用截至三月底的資料來看，此回沖金額約佔淡馬錫淨投資組合4,030億星幣，約2,942.3億美元的0.09%。這家全球第二大虛擬貨幣交易平台在11日申請破產重整，估計有100萬客戶與其它投資者損失高達數十億美元。

淡馬錫投資流年不利，以最近很夯的台積電來說，報載淡馬錫在今年首季買進台積電ADR，平均成本每單位104.26美元，但第三季已跌至68.56美元，跌幅約35%。於是，淡馬錫摸摸鼻子認賠，第三季出清所有台積電持股。目前，台積電ADR已反彈至80美元左右。