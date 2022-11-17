元太(8069)今天召開線上法說會，董事長李政昊指出，雖然電子貨價標籤ESL面臨明年不景氣挑戰，但仍是會有少數有亮點的產品；另一方面，先前市場缺IC有建置庫存，現在IC庫存較多，客戶端必須時間去化，而電子閱讀器及筆記本黑白轉換到彩色的過程中，也要看客戶如何推廣到市場上，目前還看不準市場銷售，2023年整體暫時保守看待，但還是會維持成長。

元太第三季單季合併營收為81.04億元，年成長84％，第三季毛利率高達60.52％，主要一次性回沖因素，歸屬於母公司淨利為42.4億元，每股盈餘3.72元；前三季合併營收215.17億元，年成長67％，營業利益為66.20億元，年成長3.65倍，累計前三季營收為近11年同期新高，營業利益、淨利則同步創下歷年同期以來新高。

前三季營運表現亮眼，主要因為電子紙應用市場需求擴大，營運成長動能除了來自電子書閱讀器、電子紙筆記本、零售、電子紙看板與物流標籤等應用市場，在智慧醫療及智慧交通的電子紙產品應用開拓，也因其省電低碳的特性受到矚目而陸續展現導入成果。

展望第四季，公司預期第四季營收相對於第三季仍有個位數的成長，明年第一季進入淡季，仍會是年成長走勢，但季對季營收會衰退。

元太過去資本支出約50-60億元，明年預期也是這個水準，但未來朝大尺寸方向進，擴產機台幅寬更大，勢必會增資本支出金額。

李政昊認為，2023年整體還是有機會成長，其中，ESL會是亮點，但因為客戶會先接訂單，但何時裝機仍有變數，ESL成長多少無法準確預測。此外，先前IC緊缺，現在IC價格往下且庫存增加，元太會適時讓利給供應商，希望越來越多廠商加入電子紙行列。

新產能都照進度前進，元太今年新擴充4條電子紙材料產線，第4條明年第一季量產，元太正規畫新竹廠辦的2條新材料產線，會隨著新大樓落成，第五條產線預計2024年投產，預計2025年第6條投產，但還要評估幅寬。

元太昨天連續6年榮獲TCSA台灣企業永續獎肯定，以卓越永續行動績效表現，獲頒「台灣百大永續典範企業獎」、「永續報告－電子資訊製造業-第1類白金級」、以及「永續單項績效獎之創新成長領袖獎」等3大獎項。

李政昊表示，身為永續企業公民，我們深信在永續發展與企業穩健成長具有密不可分的關連性，進而訂定E Ink在推動永續與穩健獲利必須齊步並進的目標，運用低碳與視覺友善的核心產品電子紙，結合ESG三大面向，建構出元太專屬的永續架構『P、E、S、G』。隨著公司持續穩健成長，不僅將繼續致力於PESG永續工作的推展，也將持續攜手生態圈夥伴擴大推廣，以低碳與節能的電子紙共同投入ESG永續行動。