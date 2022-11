台新銀行公益慈善基金會與福爾摩沙藝術銀行FAB DAO(Formosa Art Bank DAO)攜手合作,以活動吉祥物「愛的力量」機器人為設計,發行限量公益NFT,並利用NFT生態特有的空投互動,獲得獨一無二的「Proof of Robot」機器人NFT,藉此邀請民眾投票索取,擴散愛的力量。

台新銀行公益慈善基金會表示,台新以「運用現代科技做公益」為號召,常年協助中小社福團體了解時下趨勢,積極善用科技工具打造社會影響力,今年不僅在微光課程邀請愛心天使團FAB DAO分享NFT(Non─fungible token非同質化代幣)如何運用於公益慈善,更結合今年「您的一票,決定愛的力量」活動,帶領投票民眾感受元宇宙魅力,體驗「收藏人生第一個公益NFT」樂趣。

台新銀行公益慈善基金會指出,由FAB DAO團隊設計並鑄造三款限量公益NFT,分別為「Proof of Robot R.S.V.P」投票邀請卡、「Proof of Robot V.I.P」機器人及「Proof of Robot」機器人,藝術家王浩恩分享其設計理念,邀請卡結合「認真 永續」主軸,以數位立體故事書呈現,封面設計為澆水器,象徵用投票為未來澆灌愛的力量,打開後主視覺躍於眼前,並用立體「GoVote」引導投票。

機器人是以3D黏土風格,結合NFT最初席捲全球浪潮的PFP(profile picture)方式呈現,並增加3D可左右移動視角的互動性,機器人將透過擁有者的錢包地址生成並靈魂綁定,使每個均獨一無二,成為參與投票的專屬證明。

在NFT生態圈中,該基金會說明,台新更透過特有的空投互動,鼓勵分眾收藏,針對akaswap平台活躍使用者,將限量空投(免費發放)3張投票邀請卡,NFT收藏家關注活動並投票,回傳邀請卡至台新公益專屬地址,即可獲得「Proof of Robot V.I.P」,還可分享其餘邀請卡給朋友相約兌換。

對NFT有興趣的民眾,投票後填寫問卷留下Email資訊,FAB DAO將透過Email解析地址,限量空投「Proof of Robot」,只要完成虛擬錢包註冊,並在akaSwap上連結錢包,即可觀賞專屬機器人NFT。

福爾摩沙藝術銀行FAB DAO集結跨域組織與個人,開創台灣NFT結合公益、藝術、文化的新篇章,並專注於非營利NFT鑄造與銷售、藝術家與藏家鏈上社群、區塊鏈體驗與區塊鏈公益普及教育,致力打造彼此相連的Web3元宇宙,11月FAB DAO定期舉辦線上社群座談會,暢談慈善與NFT結合的多元可能。

台新銀行公益慈善基金會強調,「您的一票,決定愛的力量」至11月30日下午5點止,開放網路投票,每人可投10票支持10家團體,這次共計309家團體角逐94個名額,主辦單位將依票選結果頒發公益基金1,775萬元。