台新銀行公益慈善基金會與福爾摩沙藝術銀行FAB DAO（Formosa Art Bank DAO）攜手合作，以活動吉祥物「愛的力量」機器人為設計，發行限量公益NFT，並利用NFT生態特有的空投互動，獲得獨一無二的「Proof of Robot」機器人NFT，藉此邀請民眾投票索取，擴散愛的力量。

台新銀行公益慈善基金會表示，台新以「運用現代科技做公益」為號召，常年協助中小社福團體了解時下趨勢，積極善用科技工具打造社會影響力，今年不僅在微光課程邀請愛心天使團FAB DAO分享NFT（Non─fungible token非同質化代幣）如何運用於公益慈善，更結合今年「您的一票，決定愛的力量」活動，帶領投票民眾感受元宇宙魅力，體驗「收藏人生第一個公益NFT」樂趣。

台新銀行公益慈善基金會指出，由FAB DAO團隊設計並鑄造三款限量公益NFT，分別為「Proof of Robot R.S.V.P」投票邀請卡、「Proof of Robot V.I.P」機器人及「Proof of Robot」機器人，藝術家王浩恩分享其設計理念，邀請卡結合「認真 永續」主軸，以數位立體故事書呈現，封面設計為澆水器，象徵用投票為未來澆灌愛的力量，打開後主視覺躍於眼前，並用立體「GoVote」引導投票。

機器人是以3D黏土風格，結合NFT最初席捲全球浪潮的PFP（profile picture）方式呈現，並增加3D可左右移動視角的互動性，機器人將透過擁有者的錢包地址生成並靈魂綁定，使每個均獨一無二，成為參與投票的專屬證明。

在NFT生態圈中，該基金會說明，台新更透過特有的空投互動，鼓勵分眾收藏，針對akaswap平台活躍使用者，將限量空投（免費發放）3張投票邀請卡，NFT收藏家關注活動並投票，回傳邀請卡至台新公益專屬地址，即可獲得「Proof of Robot V.I.P」，還可分享其餘邀請卡給朋友相約兌換。

對NFT有興趣的民眾，投票後填寫問卷留下Email資訊，FAB DAO將透過Email解析地址，限量空投「Proof of Robot」，只要完成虛擬錢包註冊，並在akaSwap上連結錢包，即可觀賞專屬機器人NFT。

福爾摩沙藝術銀行FAB DAO集結跨域組織與個人，開創台灣NFT結合公益、藝術、文化的新篇章，並專注於非營利NFT鑄造與銷售、藝術家與藏家鏈上社群、區塊鏈體驗與區塊鏈公益普及教育，致力打造彼此相連的Web3元宇宙，11月FAB DAO定期舉辦線上社群座談會，暢談慈善與NFT結合的多元可能。

台新銀行公益慈善基金會強調，「您的一票，決定愛的力量」至11月30日下午5點止，開放網路投票，每人可投10票支持10家團體，這次共計309家團體角逐94個名額，主辦單位將依票選結果頒發公益基金1,775萬元。