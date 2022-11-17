商總17日發出新聞稿指出，為持續強化台港產業交流合作，理事長許舒博連日來分別接待來自香港金融支付公司「樋熥支付（BBMSL Limited）」及知名餐飲「嚐高美集團」代表來訪，希冀透過商總協助來台設立營業據點，為我內需服務產業增添生力軍，共同創造後疫時代觀光商機。

許舒博表示，疫情衝擊我內需產業近3年，終於在10月13日迎來邊境解封，許多中斷的商機陸續恢復洽商。香港是台灣密不可分的經貿夥伴，本次接待香港「樋熥支付（BBMSL Limited）」及「嚐高美集團」代表來訪，說明未來在台設點計畫，商總很樂意扮演推手，提供相關落地資源協助，將好的品牌與技術帶入台灣，提升我服務產業競爭力。

「樋熥支付」為香港金融科技公司、專營電子數位支付系統，提供線上線下收款整合服務，且一台POS機就能串接所有卡片，帳戶明細一目瞭然，還能協助庫存管理，服務店家超過10,000個，包含Columbia哥倫比亞、Decathlon迪卡儂、GEOX、香港半島酒店、香港瑰麗酒店、英皇戲院等標竿企業。未來將可協助台灣餐飲業、零售業、小店家等不同產業，解決多台支付感應卡片機器問題，讓店家「無痛接軌」線上服務，提升營運效能與利潤。

「嚐高美集團」為香港提供中高端顧客越式、日式、中式及西式等各式料理的餐飲集團，發揮品牌聯盟策略，雖歷經香港社會運動及新冠疫情所造成的餐飲業黑暗期，業績逆勢成長，截至今年3月31日止年度收入按年增長超過45％，未來將和成功引進香港米其林一星「添好運」和新加坡米其林一星「了凡」品牌來台的「和億生活股份有限公司」合作，為台灣多元餐飲市場注入新活水。

新冠疫情衝擊全球近3年，「零接觸經濟」興起，為協助產業數位轉型發展，全國商業總會成立「科技與數位應用委員會」，由資深保險、銀行，以及金融科技專家劉先覺擔任主任委員，設立「協助投資發展處」，由香港商金通策略有限公司共同創辦人兼合夥人蔣光澤擔任執行長，本次透過 Asymmetry Alliance策略投資團隊協助並促成「?熥支付」策略融資。

「樋熥支付」執行長余孟滔表示，疫情改變消費習慣，看準支付時代來臨，樋熥推出Business Hub計畫，積極向海外拓點，2023年首站選擇台灣，提供台灣民眾便利的一站式支付系統服務，提升消費生活品質。