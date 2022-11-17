台北市政府振興方案「台北熊好券」今推出「饗購券加碼抽」活動，針對先前於台北熊好券2.0登記期間（10／18~10／24）曾登記饗購券而未抽中者，再加碼發行12萬份、每份為面額100元之票券共5張，明（18）日線上抽出中獎名單，並於明下午自動派送至中獎人的台北通APP票夾，中獎幸運兒即可消費折抵。

北市府秘書長陳志銘表示，此次加碼抽獎資格限定先前已登記饗購券而未抽中者，將自動取得饗購券加碼抽資格，明日上午公布抽獎影片，預計明日下午民眾收到票券即可立即使用。

本次饗購券加碼抽同樣採用數位票券模式，台北通APP會員中獎民眾於明日下午即可獲得票券。至於先前透過熊好券網站或ibon機台登記之中獎民眾，則請務必於11／24晚上12點前註冊成為台北通APP會員，系統將於隔日（11／25）進行派券，如未能於前開期限完成註冊者，將視為自動放棄領取資格。

陳志銘提醒，這次抽出的饗購券同樣是「期間限定」，自11／18起至12／18晚上12點可在台北市境內各熊好饗購店家消費。只要在12／4前至饗購券的特店消費，即可獲得「花3張、送3張」的特店禮。