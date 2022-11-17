苗栗縣長徐耀昌17日頒獎表揚特教志工家長、團體及愛心學生。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌17日主持特教學生滾球大賽開幕式。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌親自下場體驗滾球比賽。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌親自下場體驗滾球比賽，替學生撿球。（謝明俊攝）

苗栗縣政府舉辦特教學生滾球比賽，教育處長葉芯慧投擲完，學生在旁大力鼓掌加油。（謝明俊攝）

特教學生也有運動會，其中滾球比賽是國內特教學生運動比賽重要項目之一，適合多數特教學生參與，苗栗縣政府17日在苗栗縣體育場舉辦全縣特教學生滾球比賽，苗栗縣長徐耀昌到場主持開幕，並親自下場與學生一同滾球，看似簡單的滾球運動，對特教學生而言，卻需用盡全身力量去力丟擲，也讓大家一同體會特教學生學習不易之處。

17日的特教學生滾球比賽開幕儀式中，徐耀昌並頒獎表揚特殊教育志工家長、團體與愛心學生，表彰平日默默為特教學生付出的志工家長與愛心學生，也期待孩子們在戶外場域玩得盡興。

為讓特教孩子們發展屬於他們的運動項目，縣府教育處規劃滾球比賽，藉以訓練身體、手眼的協調性，而滾球也是需要策略的遊戲競賽，也可幫助記憶力、集中力的提升，更加強人際關係的能力。由於去年疫情影響，暫停辦理特殊學生體育活動，今年復辦，首先登場的是滾球比賽，各校躍躍欲試，共有63校88隊報名，參賽學生多達600人。

17日徐耀昌與教育處長葉芯慧等人為滾球比賽揭開序幕，並親自與孩子們一同比賽滾球運動，徐耀昌還親自替孩子們撿球，告訴孩子慢慢擲出滾球，特教學生也為自己能夠參與這項比賽，高興地用力鼓掌歡呼。

徐耀昌另對特殊教育志工家長、團體及愛心學生頒獎表揚，今年獲獎的明仁國中志工家長謝慧蓮，平日在校內是資源班孩子的談心好對象，會主動關心孩子並適時給予協助，因班上有部分學生家境清寒，戶外教學及學習相關經費，她完全無條件支援，只為了讓孩子及資源班教師在學習上無後顧之憂，讓人十分感佩。

大湖國中一年級同學彭詩晴，因班上有三名特殊生，她除了會耐心陪伴並指導班上特殊生打掃外，還會以開朗熱情的態度帶領班上特殊生，熟悉並融合至班上各項課程學習，讓障礙化為友愛。

徐耀昌強調，縣府團隊努力讓縣內每位學生都能在「友善無障礙校園環境」中學習與成長，更在愛心學生及家長協助下，達成平等教育、平等待遇、平等學習，尤其藉由今日的滾球比賽，讓孩子們走出戶外迎向陽光，鼓勵學生樂觀好學，享受趣味賽事。