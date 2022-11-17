必礦科技「鴿子PGTalk」總裁、綽號「鱸鰻」的博弈大亨林秉文，以政治獻金和各黨派交好，時常在88會所招待政商名流，《鏡週刊》報導，今年8月林秉文透過友人捐700萬元政治獻金給陳時中，不過陳陣營認為違反《政治獻金法》婉拒。陳時中17日到南投縣輔選受訪時，坦承確有此事。

陳時中表示，政治獻金要依據《政治獻金法》的規範，都是競總在處理相關問題，他事前並不知道，事後總部有跟他報告，因為金額有點龐大，所以拒收了。