員警成功攔阻張婦遭到詐騙，張婦向員警握手感謝。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市一名6旬張姓婦人，日前到中國信託瑞光分行欲匯款150萬元，因金額龐大行員關懷提問，發現張婦可能遇到詐騙集團，立即通報警方到場，在員警耐心解釋這是「猜猜我是誰」的詐騙老哏後，張婦才打消匯款念頭，保住積蓄。

北市警內湖分局港墘派出所巡佐楊鎮嘉、員警黃世華，接獲通報趕抵現場了解，張婦表示，兒子在大陸經商，打電話給她說因公司生意不佳，無法繳付貨款，希望她能暫借150萬元周轉。張婦愛子心切，聽到電話後馬上跑到銀行匯款。

員警向張婦細心解釋「猜猜我是誰」的詐騙手法，並請她與兒子聯繫，確認沒有借款一事後，張婦才驚覺險遭詐騙，頻頻感謝行員及警方的熱心幫忙，才沒造成損失。

內湖分局提醒，民眾若接獲陌生電話以親友身分借款時，應提高警覺並冷靜求證，勿輕易聽信來電者指示操作ATM或辦理臨櫃匯款，遇有類似詐騙情事切記三要訣：「勿急、勿躁、多思考」詳加查證，並可撥打警政署165反詐騙專線或110查證，避免遭到詐騙。