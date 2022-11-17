在擔憂成長趨緩下，美國半導體大廠美光，不僅要縮減記憶體晶片供應規模，同時也要減少資本支出。受到影響的日本半導體同業，17日股價因此走跌，日經指數慘遭拖累，最後收在27,930.57點，跌97.73點或0.35%。東證則收1,966.28點，小漲2.99點或0.15%。
日股晶片相關族群中，東京威力科創跌2.95%，愛德萬測試也跌3.14%。分析師認為，日經表現疲弱主要是受到這兩檔下挫的影響。其它像瑞薩電子跌1.78%，羅姆半導體更是重挫3.81%。
相反地，因日本已門戶大開歡迎全球觀光客，故10月造訪日本遊客比9月多出兩倍，旅遊相關類股逆勢走高，百貨公司伊勢丹三越漲5.55%，高島屋漲4.32%，丸井也漲1.41%。同時，東急電鐵漲3.9%，東武鐵道也漲3.7%，全日空漲2.96%，日航也漲2.16%。
在最新出爐經濟數據方面，受到日圓長期處於弱勢影響，日本10月進口金額大增，創歷年來10月之最，甚至較去年同期多出一半以上。因此，再次造成貿易逆差，至少已連續一年都是赤字。
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