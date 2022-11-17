在節氣上已經過了「立冬」即將進入「小雪」，但受到全球氣候變遷加劇，大家都還穿著短袖，彷彿置身在夏天。也因此，今年產業界也特別重視「氣候變遷」議題。中信金(2891)今宣布簽署加入「商業自然聯盟」倡議「CDP科學基礎減碳目標」，而玉山銀行董事長黃男州本周親自率隊參加今年在埃及召開的COP27及世界氣候峰會。

中信金指出，「商業自然聯盟」（Business for Nature），將在12月7日至9日舉辦的聯合國生物多樣性大會（COP15）中，呼籲各國政府重視生物多樣性。CDP SBT倡議由原碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）發起，獲得全球318家、總資產超過37兆美元的金融機構響應，2020年起共同議合全球逾1,000家、總碳排放量高達70億噸的企業，敦促其承諾SBT減碳目標，達成巴黎協定（Paris Agreement）提及各界應控制與前工業時代相比最多攝氏2度內，且努力追求前述升溫減至攝氏1.5度內的升溫目標，截至今年9月，已促使全球213家企業承諾SBT目標。目前臺灣有22家企業被歸類於此碳密集名單，中國信託金控身為「永續金融先行者聯盟」成員之一，加入CDP SBT倡議加速實踐全球淨零承諾，積極議合大型及碳密集客戶，響應升溫目標，顯見中信金控降低財務碳排，攜手客戶低碳轉型的決心。

玉山金旗下玉山銀董事長黃男州今年在COP27以及世界氣候峰會(World Climate Summit, WCS)發表「台灣氣候新金融」專題演說，分享台灣再生能源發展經驗以及金融業如何支持企業面對淨零轉型。整體活動除了瞭解不同利害關係人的觀點，更學習到許多國際性前瞻的思維模式。團隊將豐富的所見所聞帶回台灣，作為未來玉山與企業夥伴氣候策略發展重要參考依據。

聯合國氣候變遷大會每年透過主會場進行談判會議，每天於不同場區有各式各樣不同主題討論及展覽。今年更新設創新場區，鼓勵創新氣候解決方案，全區共計近百場的周邊會議，是一場集合會議、論壇、展覽的多元氣候交流平台。不只是各國公部門觀摩政策走向，更是企業及非營利組織展示氣候變遷成果及創新作法的最佳舞台，今年參與人數超過4萬人更甚去年。