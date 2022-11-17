美國，北約與波蘭官員都說，落入波蘭境內的奪命飛彈很可能是烏克蘭射的。

就在俄羅斯15日大規模發射飛彈，攻擊烏克蘭之際，1枚俄製飛彈落入波蘭境內，導致2人喪生。事發後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）隨即把矛頭指向莫斯科，他強調，「以飛彈襲擊北約領土是俄羅斯對集體安全的打擊。這是十分重大的升級，我們必須採取行動。」

然而，北約、波蘭和美國官員事後都說，這枚飛彈並不是俄軍蓄意攻擊，而很可能是烏克蘭防空部隊攔截俄羅斯飛彈，落入波蘭境內的結果。儘管如此，澤倫斯基16日仍維持一貫立場，指責俄軍發射了落在波蘭普熱沃多夫（Przewodów）的飛彈。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，直到周三晚，澤倫斯基仍強調，無疑那不是烏克蘭的飛彈，也不是烏克蘭發射的。然而，1位北約官員告訴《金融時報》（Financial Times），「這變得很荒謬，烏克蘭人在摧毀我們對他們的信心。沒人在怪烏克蘭，他們卻在公然說謊，這比飛彈的殺傷力還大。」

UKRAINE tried to start WW3 yesterday when a UKRAINIAN missile struck a NATO country and killed innocent civilians.



Ukrainian leaders LIED and BLAMED RUSSIA. The AP wrote it up unquestioningly.



Ukrainian Leaders LIED to try and initiate full-blown WW3.



These are the facts. — Benny Johnson (@bennyjohnson) November 16, 2022

Zelensky is one of the most dangerous psychopaths on the planet right now. He is determined to start another world war. — Matt Walsh (@MattWalshBlog) November 16, 2022

此外，據《新聞周刊》（Newsweek）16日報導，美國保守派政治評論員強森（Benny Johnson）也推文說，「烏克蘭昨天想要引爆第三次世界大戰——當1枚烏克蘭飛彈擊中北約成員國，導致無辜平民喪生時，烏克蘭領導人說謊，並歸咎俄羅斯——美聯社寫得明明白白。烏克蘭領導階層說謊，想要全面掀起第三次世界大戰。這些是事實。」

另一方面，保守派播客主持人華爾希（Matt Walsh）也推文說，「澤倫斯基目前是地球上最危險的精神病患之一。他決心要引爆另一場世界大戰。」

事實上，美國總統拜登周二已說，從彈道看來，飛彈不太可能是從俄羅斯發射的。而波蘭總統杜達（Andrzej Duda）也說，許多跡象都顯示，這飛彈是烏克蘭防空飛彈系統使用的。

同樣的，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也說，這枚飛彈很可能是烏克蘭防空部隊所射的流彈。不過，他也強調，「這不是烏克蘭的錯，由於俄羅斯持續對烏克蘭發動非法戰爭，它要承擔最終的責任。」