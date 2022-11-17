從通路推廣的方式推動有機農業，台中市政府2020年正式啟動「有機米供校園午餐使用計畫」，近幾年逐年擴大有機米收購規模，農業局17日舉辦成果發表，局長蔡精強表示，剛開始從國中營養午餐使用有機米，現在已延伸到完全中學，每年超過10萬名師生可吃到台中出產的有機稻米。

有機米校園推展17日舉辦成果發表，包括蔡精強、行政院農業委員會台中區農業改良場副場長洪梅珠、農糧署及教育局代表都出席。蔡精強表示，市府推廣台中自產有機米進入校園午餐，還結合食農教育，透過帶孩子們進入產地、親自下田了解稻作生長等情況，讓學童知道每一口白米飯的由來。

蔡精強說，學童們親自體驗「從產地到餐桌」的生產歷程，更成為食農教育的種子，可分享有機觀念給家人；此校園營養午餐有機米計畫不僅限於稻米，農業局也鼓勵學校午餐食材選用新社香菇、有機鴻喜菇等在地有機食材，讓孩子吃得健康，也給農民實質肯定。

蔡精強指出，「有機米供校園午餐使用計畫」是農業局透過與農民契作的方式，收購有機米供校園使用，去年收購量約有120公噸有機白米，今年預計供應超過240公噸、收購量倍增，將提供140所國中小學、超過10萬名師生食用。

該計畫推動至今3年，農業局強調，近來不少學校主動向農會詢問並回購，達到帶動有機農業發展的目的，也不少農民因深感作物有銷路、自動願意投入有機農業生產，市府也在大甲、外埔及和平等區輔導設立「有機農業促進區」。