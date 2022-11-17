距地方公職人員九合一選舉投票僅8天，台灣高檢署17日呼籲全民反賄一起來，除專線電話「0800-024-099」外，台高檢署選舉查察聯繫中心亦建置「2370-4756」專線24小時接受民眾檢舉賄選。台高檢表示，檢舉賄選獎金最高1000萬元。

台高檢表示，九合一地方大選日進入倒數階段，依據過往地方選舉查察經驗，可能接近現金買票高峰期，為維護民主政治選賢與能的核心價值，台高檢署呼籲全國民眾踴躍檢舉賄選案件，依據鼓勵檢舉賄選要點規定，因檢舉人之檢舉而查獲直轄市市長候選人賄選者，最高可以獲得獎金新台幣1000萬元。

另查獲直轄市議員、縣（市）長候選人賄選者，最高可獲得獎金500萬元；查獲縣（市）議員候選人賄選者，最高可以獲得獎金200萬元；查獲村里長賄選，獎金最高50萬元。

而且因檢舉而查獲賄選案件後，經檢察官起訴，檢舉人就可以先獲得獎金四分之一，其餘再依判決結果分階段領取。

台高檢表示，民眾除可以利用0800-024-099專線檢舉外，也可以撥打本署選舉查察聯繫中心專線2370-4756（傳真：2382-1522，電子郵件：[email protected]）檢舉賄選，有專責人員24小時值班接聽民眾檢舉電話，檢察機關必定嚴格保密檢舉人身分，並且儘速查辦，共同維護乾淨選風。