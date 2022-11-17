衛福部長薛瑞元近日接受網路節目專訪表示，國民黨的攻擊手法很討厭，就像被頭蝨咬到一樣，飽受國民黨人士砲轟，質疑身為政務官本應受立委監督。薛瑞元今天回應，頭蝨的形容並非針對國民黨，而是後面一直編故事的人，可能是網軍，且用頭蝨去形容不太恰當，「這是我必須要致歉的」。

薛瑞元日前表示，國民黨的攻擊手法很討厭，消耗公務人員處理正常事務的時間，「就像是被頭蝨咬到」，遭國民黨台北市長候選人蔣萬安形容為「綠衛兵」，國民黨立院黨團總召曾銘宗則表示，政務官回應立委監督如此不三不四，以後去立院要給他難看、付出代價。

薛瑞元今天出席台灣早產兒基金會「1117讓愛轉動」點燈儀式，會前受訪時對於「頭蝨說」致歉，坦言自己講得不是很精確，用頭蝨去形容不太恰當，第一次舉的例子（外界質疑衛福部擋疫苗）的確是國民黨開記者會的事情，但後面的可能是網軍，不見得和國民黨有關。

薛瑞元表示，作為行政機關應該受黨團監督，這是憲法上的義務，應該尊重。但他話鋒一轉表示「不過有時候重複的問題一直問，已經給了答案還是不夠，還是會覺得有點煩啦！」但行政官員不能說煩，問了就要答，一次也要答、十次也要答，之後又表示「頭蝨咬到不會死人，但是就很不舒服」。

對於蔣萬安形容他是「綠衛兵」，薛瑞元認為這是「答喙鼓」（台語意指鬥嘴），不需要浪費時間在這裡取綽號，沒有什麼意思；但他又自嘲「不如說綠油精」，一番無厘頭言論，讓在場媒體摸不著頭緒。