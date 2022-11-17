根據聯合國估算，到週二（15日）世界人口正式突破80億大關，是人類發展的一個里程碑，不過《日經中文網》撰文示警，由於出生率下降等原因，人口成長率不斷放緩，大陸人口也自2022年開始進入減少局面。此外，包括新興國家在內，很多國家的少子、老齡化問題加劇，使全球經濟成長困難。

根據聯合國預測，在亞洲國家當中，中國、泰國人口分別自2022年、2029年開始減少，台灣則從2030年開始減少。至於在歐洲地區，義大利、葡萄牙及東歐各國的人口已在減少。

值得注意的是，人口轉向減少的國家今後還會持續增加，根據聯合國推算，2020年韓國和俄羅斯的人口增減率已經轉為負數。

報導指出，全球人口成長率放緩的原因包括各國出生率下降，雖然避免人口爆炸式成長有利於國家發展，但一定時間之後，會不可避免地出現老齡化和人口減少，從而成為經濟成長的絆腳石。

報導最後總結，雖然勞動力減少可通過移民來彌補，但在全世界人口成長放緩的背景下，今後爭奪人才的競爭將更加激烈。