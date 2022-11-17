美國聯準會（Fed）理事沃勒（Christopher Waller）周三在談到對未來升息前景的看法時表示，現在他對於縮減升息幅度有「比較放心一些」，但利率最終需要升至多高，仍取決於通膨放緩的程度。

沃勒將在亞利桑那州立大學舉辦的經濟會議上發表談話，在為這場會議準備的演說中，沃勒表示，在從現在起到12月會議這段期間所有尚未公布的數據出爐之前，以及只要對通膨已經好轉仍然感到懷疑，他就不會對在12月會議上要採取什麼行動做出最終決定。

聯準會將在12月13日、14日召開貨幣政策會議。

他在提到上周發布的消費者物價指數（CPI）時表示，我不會因為一份報告就昏頭，我們以前就見過類似的情況。

美國10月CPI報告顯示總體通膨和更受關注的核心通膨跌幅都超出預期。

他並表示，聯準會努力實現價格穩定「仍是一場單方面的行動」，即利率持續升高，但目前就業卻未因此犧牲，由於就業增長仍然強勁，失業率仍處於3.7%低點，我們並未看到你認為央行在抑制通膨和造成失業之間必須做出的取捨。

但他也承認最近的通膨報告是一個「正向的發展」，他希望這將是「通膨明顯且持續回落至2%目標的開始」。在連續4次會議升息75個基點後，沃勒表示：「過去幾周的數據讓我比較願意在12月會議上考慮將升息幅度縮減至50個基點，也可能在之後考慮進一步將升息幅度降為25個基點」。