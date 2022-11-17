千呼萬喚始出來！魔獸抵台後的第一次亮相就是本週末11/19-20，桃園永豐雲豹首次在全新打造的國體大主場，迎戰新北中信特攻以及臺中太陽兩支隊伍。本週T1賽事的看點也非常簡單，魔獸首秀究竟會帶來什麼鬼神級的數據？還有擁有魔獸肆虐的雲豹，能否在主場開幕週擊敗特攻與太陽，搶下二連勝呢？

首先，魔獸首秀的數據，許多球迷都看好至少30分20籃板以上的表現，甚至有球迷預期會有50分以上爆量的成績。筆者雖然也折服在魔獸的魅力之下，而且一點都不懷疑他在T1的宰制力，但第一場比賽畢竟是對上聯盟目前龍頭的中信特攻，筆者大膽預測，魔獸的籃板數可能會多於得分，大概落在20分25籃板5阻攻的表現。 不看好魔獸爆量得分，有幾個原因：大量的得分來自於大量的上場時間，魔獸剛來到台灣，不管是團隊配合或身體狀況，應該都還在適應期，上場時間應該不會到非常大量，另外自2012年球季後，魔獸在NBA的平均上場時間就沒有超過35分鐘過，近三個球季更是在20分鐘以內，魔獸的攻擊模式又不是三分出手，以效率值來換算得分要爆量到30+以上，難度頗高。 籃板的部分雲豹本身就是一支球風快速且敢於出手的球隊，以首戰對上獵鷹全隊出手達90次，命中率三成來計算，魔獸抓籃板的機會非常多，再加上對手中信特攻本季團隊籃板數場均僅39.3個是六隊最末，對上聯盟最不會抓籃板的球隊，只要戴維斯(Deyonta Davis)跟魔獸不要太多同時在場上的時間，相信魔獸可以爽爽抓籃板，甚至打破T1聯盟目前由海神洋將庫薩斯(Mindaugas Kupsas)保持的單場30籃板的聯盟紀錄。

至於有了魔獸在陣的雲豹，對戰中信特攻以及臺中太陽，有沒有機會搶下二連勝呢？ 筆者認為現在的永豐雲豹還有太多「不安定因素」，不具有擊敗中信特攻的實力，但對上太陽則有相當大的勝算。 魔獸加入後，雲豹可以說是擁有全聯盟最傲人的洋將陣容，三個洋將都擁有NBA資歷而且各有擅長，可是這三個洋將能不能彼此配合，甚至要能融入團隊與本土搭配，相信看到威廉斯(Troy Williams)無限開火權的表現，球迷跟筆者是一樣懷疑且擔心的，「小蟲」是否願意改變打法，服從劉嘉發教練所說雲豹是以霍華德為中心的球隊，這會是完全體雲豹第一個不安定因素。再者，中信特攻是一支團隊戰力堅強的隊伍，特別是後衛線整體的防守壓迫、組織進攻、快速推進，都在在打中雲豹最弱的一環，而上週對獵鷹的比賽陳孝榕又受傷且至少需要兩週的休養時間，雲豹的一號位只剩下鄭瑋，即使小蟲也可拉來兼打控球，但要面對特攻後衛群的整場壓迫，雲豹能過關的機率相當低。最後一個不安定因素，當然就是雲豹明顯不足的板凳深度，即使鄭瑋、羅振峰、盧傑閔都算是可用之兵，但替補陣容的經驗上明顯差了一截，除非雲豹可以快速在前三節拉開兩位數以上的安全差距，否則進入第四節遭到對手翻船的機率相當高。

以上就是筆者對本週T1賽事的看法與預測，而透過本週比賽，也即將產生「我與魔獸的第一次」相關話題，像是第一個在魔獸面前得分的球員、第一個抄魔獸球、第一個被魔獸蓋火鍋等等有趣的紀錄與話題，本週T1聯盟也將開啟英文轉播服務，就讓大家一起關注正在上演的魔獸世界能有多精彩吧！