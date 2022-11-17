迎新商機，保勝光學（6517）明年擬擴產應戰，保勝光學董事長方幼玲透露，內部已規劃好於2023年導入相關設備，朝國內首家有能力生產非球面大尺寸鏡片的高階光學元件廠布局。

隨著5G、AI、物聯網等科技發展，半導體的晶圓品質控制要求日趨嚴格，然要提升晶片良率和品質，仍有賴晶圓缺陷診斷和成品封測，從而也提升了光學鏡頭在半導體檢測的重要性，根據市場研究機構Mordor Intelligence預估，全球半導體計量檢測設備市場年複合成長率4.76％，2026年底可望達53.73億美元；在AOI檢測設備方面，工研院產業科技國際策略發展研究所指出，全球AOI系統市場至2025年可成長到15.8億美元，2020至2025年年平均複合成長率17.7％。

方幼玲指出，保勝光學具備大中小全尺寸玻璃鏡片及鏡頭設計及製造能力，專精於高利基型的直徑6公分以上大尺寸、高精度玻璃鏡片，終端應用包括半導體檢測、AOI檢測設備、航太、運動光學、劇院投影等工業及專業用途，產品已陸續取得多家全球知名光學元件品牌廠、AOI（自動光學檢查）、半導體設備廠商的認證，目前客戶多半集中在歐、美、日，與國內同業聚焦發展小尺寸消費型及車用之塑膠及玻璃鏡片迥異，較不易受到消費市場波動的影響，亦為國內少數有能力切入高科技工業設備供應鏈的高階光學元件廠。

除了半導體AOI檢測市場方興未艾，方幼玲 也看好非球面鏡片和自由曲面鏡片將成為光學元件未來發展的趨勢，不過，美中不足的是，國內民間企業多半不具有生產大型非球面鏡片的能力，主要還是得靠國外廠商供應，為及早部署因應市場所需，保勝光學已規劃於2023年導入相關設備，積極為成為國內首家有能力生產非球面大尺寸鏡片的高階光學元件廠墊基。

保勝光學今年上半年鏡片和鏡頭的營收占比分別為36％及55％，若以終端應用區分，AOI檢測設備、半導體檢測、國防、航太等新應用在2019年的占比僅一成，但迄今年上半年止，已成長至23％，另經營許久的投影設備和運動光學占比雖會隨新冠疫情及市場需求出現變化，惟今年上半年占比仍達到26％及47％。

保勝光學今年前三季合併累計營收3.96億元，年增32.82％，累計稅後淨利8578.7萬元，年增279.47％，EPS 3.07元，10月營收6084.3萬元，年增46.57％，累計前十月營收4.56億元，年增30.47％。

保勝光學成立於1970年，係由德商Bosch和日商Sun Koki合資成立，主力產品為攝影機、相機、投影機變焦鏡頭，1986年起成為美商柯達在臺子公司。2002年起由本土投資法人入主，成為100％本土企業。